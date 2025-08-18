Mis on Ninja Protocol (NINJA)

Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ninja Protocol (NINJA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ninja Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ninja Protocol (NINJA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ninja Protocol (NINJA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ninja Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ninja Protocol hinna ennustust kohe!

NINJA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Ninja Protocol (NINJA) tokenoomika

Ninja Protocol (NINJA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NINJA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ninja Protocol (NINJA) kohta Kui palju on Ninja Protocol (NINJA) tänapäeval väärt? Reaalajas NINJA hind USD on 0.00193642 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NINJA/USD hind? $ 0.00193642 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NINJA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ninja Protocol turukapitalisatsioon? NINJA turukapitalisatsioon on $ 38.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NINJA ringlev varu? NINJA ringlev varu on 20.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NINJA (ATH) hind? NINJA saavutab ATH hinna summas 2.88 USD . Mis oli kõigi aegade NINJA madalaim (ATL) hind? NINJA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NINJA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NINJA kauplemismaht on -- USD . Kas NINJA sel aastal kõrgemale ka suundub? NINJA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NINJA hinna ennustust

Ninja Protocol (NINJA) Olulised valdkonna uudised