Nemo Sum (NEMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nemo Sum (NEMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nemo Sum (NEMO) teave NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Ametlik veebisait: https://nemosum.io Ostke NEMO kohe!

Nemo Sum (NEMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nemo Sum (NEMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 154.84K $ 154.84K $ 154.84K Koguvaru: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Ringlev varu: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 163.17K $ 163.17K $ 163.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.055695 $ 0.055695 $ 0.055695 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016646 $ 0.00016646 $ 0.00016646 Lisateave Nemo Sum (NEMO) hinna kohta

Nemo Sum (NEMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nemo Sum (NEMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEMO tokeni tokenoomikat, avastage NEMO tokeni reaalajas hinda!

NEMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEMO võiks suunduda? Meie NEMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEMO tokeni hinna ennustust kohe!

