NanoByte logo

NanoByte hind (NBT)

Loendis mitteolevad

1 NBT/USD reaalajas hind:

$0.00150081
$0.00150081
-2.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NanoByte (NBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:49:26 (UTC+8)

NanoByte (NBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00148013
$ 0.00148013
24 h madal
$ 0.00161385
$ 0.00161385
24 h kõrge

$ 0.00148013
$ 0.00148013

$ 0.00161385
$ 0.00161385

$ 0.057054
$ 0.057054

$ 0.00107306
$ 0.00107306

+0.01%

-2.66%

+3.64%

+3.64%

NanoByte (NBT) reaalajas hind on $0.00150088. Viimase 24 tunni jooksul NBT kaubeldud madalaim $ 0.00148013 ja kõrgeim $ 0.00161385 näitab aktiivset turu volatiivsust. NBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107306.

Lüliajalise tootluse osas on NBT muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -2.66% 24 tunni vältel +3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NanoByte (NBT) – turuteave

$ 1.94M
$ 1.94M

--
--

$ 14.98M
$ 14.98M

1.29B
1.29B

9,980,050,000.0
9,980,050,000.0

NanoByte praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NBT ringlev varu on 1.29B, mille koguvaru on 9980050000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.98M.

NanoByte (NBT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NanoByte ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NanoByte ja USD hinnamuutus $ -0.0000263985.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NanoByte ja USD hinnamuutus $ -0.0000382760.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NanoByte ja USD hinnamuutus $ -0.00007317377420414.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.66%
30 päeva$ -0.0000263985-1.75%
60 päeva$ -0.0000382760-2.55%
90 päeva$ -0.00007317377420414-4.64%

Mis on NanoByte (NBT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NanoByte (NBT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NanoByte hinna ennustus (USD)

Kui palju on NanoByte (NBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NanoByte (NBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NanoByte nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NanoByte hinna ennustust kohe!

NBT kohalike valuutade suhtes

NanoByte (NBT) tokenoomika

NanoByte (NBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NanoByte (NBT) kohta

Kui palju on NanoByte (NBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NBT hind USD on 0.00150088 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NBT/USD hind?
Praegune hind NBT/USD on $ 0.00150088. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NanoByte turukapitalisatsioon?
NBT turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NBT ringlev varu?
NBT ringlev varu on 1.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBT (ATH) hind?
NBT saavutab ATH hinna summas 0.057054 USD.
Mis oli kõigi aegade NBT madalaim (ATL) hind?
NBT nägi ATL hinda summas 0.00107306 USD.
Milline on NBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NBT kauplemismaht on -- USD.
Kas NBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:49:26 (UTC+8)

