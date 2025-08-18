Mis on NanoByte (NBT)

Üksuse NanoByte (NBT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NanoByte hinna ennustus (USD)

Kui palju on NanoByte (NBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NanoByte (NBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NanoByte nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NBT kohalike valuutade suhtes

NanoByte (NBT) tokenoomika

NanoByte (NBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NanoByte (NBT) kohta Kui palju on NanoByte (NBT) tänapäeval väärt? Reaalajas NBT hind USD on 0.00150088 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NBT/USD hind? $ 0.00150088 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NBT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NanoByte turukapitalisatsioon? NBT turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NBT ringlev varu? NBT ringlev varu on 1.29B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBT (ATH) hind? NBT saavutab ATH hinna summas 0.057054 USD . Mis oli kõigi aegade NBT madalaim (ATL) hind? NBT nägi ATL hinda summas 0.00107306 USD . Milline on NBT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NBT kauplemismaht on -- USD . Kas NBT sel aastal kõrgemale ka suundub? NBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBT hinna ennustust

NanoByte (NBT) Olulised valdkonna uudised