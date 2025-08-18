Mis on Nabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nabla (NABLA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nabla hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nabla (NABLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nabla (NABLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nabla nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nabla hinna ennustust kohe!

NABLA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nabla (NABLA) tokenoomika

Nabla (NABLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NABLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nabla (NABLA) kohta Kui palju on Nabla (NABLA) tänapäeval väärt? Reaalajas NABLA hind USD on 0.00318637 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NABLA/USD hind? $ 0.00318637 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NABLA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nabla turukapitalisatsioon? NABLA turukapitalisatsioon on $ 1.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NABLA ringlev varu? NABLA ringlev varu on 315.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NABLA (ATH) hind? NABLA saavutab ATH hinna summas 0.00602006 USD . Mis oli kõigi aegade NABLA madalaim (ATL) hind? NABLA nägi ATL hinda summas 0.00228045 USD . Milline on NABLA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NABLA kauplemismaht on -- USD . Kas NABLA sel aastal kõrgemale ka suundub? NABLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NABLA hinna ennustust

Nabla (NABLA) Olulised valdkonna uudised