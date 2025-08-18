Rohkem infot NABLA

Nabla hind (NABLA)

1 NABLA/USD reaalajas hind:

$0.00320843
$0.00320843$0.00320843
-4.60%1D
Nabla (NABLA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:00:32 (UTC+8)

Nabla (NABLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00320403
$ 0.00320403$ 0.00320403
24 h madal
$ 0.00344424
$ 0.00344424$ 0.00344424
24 h kõrge

$ 0.00320403
$ 0.00320403$ 0.00320403

$ 0.00344424
$ 0.00344424$ 0.00344424

$ 0.00602006
$ 0.00602006$ 0.00602006

$ 0.00228045
$ 0.00228045$ 0.00228045

-1.57%

-5.56%

-8.00%

-8.00%

Nabla (NABLA) reaalajas hind on $0.00318637. Viimase 24 tunni jooksul NABLA kaubeldud madalaim $ 0.00320403 ja kõrgeim $ 0.00344424 näitab aktiivset turu volatiivsust. NABLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00602006 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00228045.

Lüliajalise tootluse osas on NABLA muutunud -1.57% viimase tunni jooksul, -5.56% 24 tunni vältel -8.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nabla (NABLA) – turuteave

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M

315.23M
315.23M 315.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nabla praegune turukapitalisatsioon on $ 1.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NABLA ringlev varu on 315.23M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.20M.

Nabla (NABLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nabla ja USD hinnamuutus $ -0.000187779672317414.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nabla ja USD hinnamuutus $ -0.0006529869.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nabla ja USD hinnamuutus $ +0.0001249041.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nabla ja USD hinnamuutus $ -0.00056272026053457.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000187779672317414-5.56%
30 päeva$ -0.0006529869-20.49%
60 päeva$ +0.0001249041+3.92%
90 päeva$ -0.00056272026053457-15.00%

Mis on Nabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nabla (NABLA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Nabla hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nabla (NABLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nabla (NABLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nabla nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nabla hinna ennustust kohe!

NABLA kohalike valuutade suhtes

Nabla (NABLA) tokenoomika

Nabla (NABLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NABLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nabla (NABLA) kohta

Kui palju on Nabla (NABLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NABLA hind USD on 0.00318637 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NABLA/USD hind?
Praegune hind NABLA/USD on $ 0.00318637. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nabla turukapitalisatsioon?
NABLA turukapitalisatsioon on $ 1.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NABLA ringlev varu?
NABLA ringlev varu on 315.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NABLA (ATH) hind?
NABLA saavutab ATH hinna summas 0.00602006 USD.
Mis oli kõigi aegade NABLA madalaim (ATL) hind?
NABLA nägi ATL hinda summas 0.00228045 USD.
Milline on NABLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NABLA kauplemismaht on -- USD.
Kas NABLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NABLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NABLA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:00:32 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.