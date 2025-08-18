Mis on Mugi (MUGI)

Mugi is Doge's real life cat brother Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them. Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mugi (MUGI) allikas Ametlik veebisait

Mugi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mugi (MUGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mugi (MUGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mugi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mugi hinna ennustust kohe!

MUGI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Mugi (MUGI) tokenoomika

Mugi (MUGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mugi (MUGI) kohta Kui palju on Mugi (MUGI) tänapäeval väärt? Reaalajas MUGI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MUGI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MUGI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mugi turukapitalisatsioon? MUGI turukapitalisatsioon on $ 60.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MUGI ringlev varu? MUGI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUGI (ATH) hind? MUGI saavutab ATH hinna summas 0.00238673 USD . Mis oli kõigi aegade MUGI madalaim (ATL) hind? MUGI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MUGI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MUGI kauplemismaht on -- USD . Kas MUGI sel aastal kõrgemale ka suundub? MUGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUGI hinna ennustust

Mugi (MUGI) Olulised valdkonna uudised