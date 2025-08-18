Rohkem infot MUSD

mStable USD hind (MUSD)

1 MUSD/USD reaalajas hind:

$0.999025
$0.999025
-0.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
mStable USD (MUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:39:01 (UTC+8)

mStable USD (MUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.996869
$ 0.996869
24 h madal
$ 1.029
$ 1.029
24 h kõrge

$ 0.996869
$ 0.996869

$ 1.029
$ 1.029

$ 2.71
$ 2.71

$ 0.472562
$ 0.472562

+0.06%

-0.15%

-0.23%

-0.23%

mStable USD (MUSD) reaalajas hind on $0.999115. Viimase 24 tunni jooksul MUSD kaubeldud madalaim $ 0.996869 ja kõrgeim $ 1.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.472562.

Lüliajalise tootluse osas on MUSD muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -0.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

mStable USD (MUSD) – turuteave

$ 2.87M
$ 2.87M

--
--

$ 2.87M
$ 2.87M

2.88M
2.88M

2,875,948.71330722
2,875,948.71330722

mStable USD praegune turukapitalisatsioon on $ 2.87M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MUSD ringlev varu on 2.88M, mille koguvaru on 2875948.71330722. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.87M.

mStable USD (MUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse mStable USD ja USD hinnamuutus $ -0.0015733856973819.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse mStable USD ja USD hinnamuutus $ -0.0232286244.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse mStable USD ja USD hinnamuutus $ -0.0010928319.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse mStable USD ja USD hinnamuutus $ +0.0017105691211161.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0015733856973819-0.15%
30 päeva$ -0.0232286244-2.32%
60 päeva$ -0.0010928319-0.10%
90 päeva$ +0.0017105691211161+0.17%

Mis on mStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

Üksuse mStable USD (MUSD) allikas

Ametlik veebisait

mStable USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on mStable USD (MUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie mStable USD (MUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida mStable USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake mStable USD hinna ennustust kohe!

MUSD kohalike valuutade suhtes

mStable USD (MUSD) tokenoomika

mStable USD (MUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse mStable USD (MUSD) kohta

Kui palju on mStable USD (MUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUSD hind USD on 0.999115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUSD/USD hind?
Praegune hind MUSD/USD on $ 0.999115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on mStable USD turukapitalisatsioon?
MUSD turukapitalisatsioon on $ 2.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUSD ringlev varu?
MUSD ringlev varu on 2.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUSD (ATH) hind?
MUSD saavutab ATH hinna summas 2.71 USD.
Mis oli kõigi aegade MUSD madalaim (ATL) hind?
MUSD nägi ATL hinda summas 0.472562 USD.
Milline on MUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas MUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:39:01 (UTC+8)

mStable USD (MUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

