Monsterra hind (MSTR)

1 MSTR/USD reaalajas hind:

$0.00276661
-6.50%1D
Monsterra (MSTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:07:07 (UTC+8)

Monsterra (MSTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00292312
24 h madal
$ 0.00314823
24 h kõrge

$ 0.00292312
$ 0.00314823
$ 0.659475
$ 0
-6.14%

-6.51%

-26.32%

-26.32%

Monsterra (MSTR) reaalajas hind on $0.00276661. Viimase 24 tunni jooksul MSTR kaubeldud madalaim $ 0.00292312 ja kõrgeim $ 0.00314823 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.659475 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MSTR muutunud -6.14% viimase tunni jooksul, -6.51% 24 tunni vältel -26.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monsterra (MSTR) – turuteave

$ 37.09K
--
$ 291.67K
12.55M
98,700,000.0
Monsterra praegune turukapitalisatsioon on $ 37.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSTR ringlev varu on 12.55M, mille koguvaru on 98700000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 291.67K.

Monsterra (MSTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monsterra ja USD hinnamuutus $ -0.00019277020198566.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monsterra ja USD hinnamuutus $ -0.0014783073.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monsterra ja USD hinnamuutus $ +0.0200328271.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monsterra ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00019277020198566-6.51%
30 päeva$ -0.0014783073-53.43%
60 päeva$ +0.0200328271+724.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Monsterra (MSTR)

🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM : 1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT: 👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Monsterra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monsterra (MSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monsterra (MSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monsterra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monsterra hinna ennustust kohe!

MSTR kohalike valuutade suhtes

Monsterra (MSTR) tokenoomika

Monsterra (MSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monsterra (MSTR) kohta

Kui palju on Monsterra (MSTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSTR hind USD on 0.00276661 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSTR/USD hind?
Praegune hind MSTR/USD on $ 0.00276661. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monsterra turukapitalisatsioon?
MSTR turukapitalisatsioon on $ 37.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSTR ringlev varu?
MSTR ringlev varu on 12.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSTR (ATH) hind?
MSTR saavutab ATH hinna summas 0.659475 USD.
Mis oli kõigi aegade MSTR madalaim (ATL) hind?
MSTR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MSTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSTR kauplemismaht on -- USD.
Kas MSTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSTR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:07:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.