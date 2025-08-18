Mis on Monsterra (MSTR)

🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM : 1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT: 👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/

Üksuse Monsterra (MSTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Monsterra (MSTR) tokenoomika

Monsterra (MSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monsterra (MSTR) kohta Kui palju on Monsterra (MSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas MSTR hind USD on 0.00276661 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MSTR/USD hind? $ 0.00276661 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Monsterra turukapitalisatsioon? MSTR turukapitalisatsioon on $ 37.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MSTR ringlev varu? MSTR ringlev varu on 12.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSTR (ATH) hind? MSTR saavutab ATH hinna summas 0.659475 USD . Mis oli kõigi aegade MSTR madalaim (ATL) hind? MSTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSTR kauplemismaht on -- USD . Kas MSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? MSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSTR hinna ennustust

