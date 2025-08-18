Rohkem infot MMX

MMX Hinnainfo

MMX Valge raamat

MMX Ametlik veebisait

MMX Tokenoomika

MMX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MMX logo

MMX hind (MMX)

Loendis mitteolevad

1 MMX/USD reaalajas hind:

$0.226217
$0.226217$0.226217
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MMX (MMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:34:48 (UTC+8)

MMX (MMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.226218
$ 0.226218$ 0.226218
24 h madal
$ 0.230914
$ 0.230914$ 0.230914
24 h kõrge

$ 0.226218
$ 0.226218$ 0.226218

$ 0.230914
$ 0.230914$ 0.230914

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

$ 0.04397974
$ 0.04397974$ 0.04397974

-0.07%

-1.97%

-8.89%

-8.89%

MMX (MMX) reaalajas hind on $0.226217. Viimase 24 tunni jooksul MMX kaubeldud madalaim $ 0.226218 ja kõrgeim $ 0.230914 näitab aktiivset turu volatiivsust. MMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04397974.

Lüliajalise tootluse osas on MMX muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -8.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MMX (MMX) – turuteave

$ 37.21M
$ 37.21M$ 37.21M

--
----

$ 113.09M
$ 113.09M$ 113.09M

164.48M
164.48M 164.48M

499,897,237.889973
499,897,237.889973 499,897,237.889973

MMX praegune turukapitalisatsioon on $ 37.21M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MMX ringlev varu on 164.48M, mille koguvaru on 499897237.889973. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.09M.

MMX (MMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MMX ja USD hinnamuutus $ -0.0045535384393296.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MMX ja USD hinnamuutus $ -0.0577713653.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MMX ja USD hinnamuutus $ +0.0284909905.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MMX ja USD hinnamuutus $ +0.08746281146080648.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0045535384393296-1.97%
30 päeva$ -0.0577713653-25.53%
60 päeva$ +0.0284909905+12.59%
90 päeva$ +0.08746281146080648+63.03%

Mis on MMX (MMX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MMX (MMX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MMX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MMX (MMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MMX (MMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MMX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MMX hinna ennustust kohe!

MMX kohalike valuutade suhtes

MMX (MMX) tokenoomika

MMX (MMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MMX (MMX) kohta

Kui palju on MMX (MMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MMX hind USD on 0.226217 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MMX/USD hind?
Praegune hind MMX/USD on $ 0.226217. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MMX turukapitalisatsioon?
MMX turukapitalisatsioon on $ 37.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MMX ringlev varu?
MMX ringlev varu on 164.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMX (ATH) hind?
MMX saavutab ATH hinna summas 3.47 USD.
Mis oli kõigi aegade MMX madalaim (ATL) hind?
MMX nägi ATL hinda summas 0.04397974 USD.
Milline on MMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MMX kauplemismaht on -- USD.
Kas MMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:34:48 (UTC+8)

MMX (MMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.