MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio.
MISATO (MISATO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
MISATO (MISATO) tokenoomika: põhinäitajad ja turupositsioon.
MISATO (MISATO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
MISATO (MISATO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MISATO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MISATO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MISATO tokeni tokenoomikat, avastage MISATO tokeni reaalajas hinda!
