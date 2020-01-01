Metaverser (MTVT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metaverser (MTVT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metaverser (MTVT) teave Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game. Ametlik veebisait: https://metaverser.me/ Ostke MTVT kohe!

Metaverser (MTVT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metaverser (MTVT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 527.12K $ 527.12K $ 527.12K Koguvaru: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ringlev varu: $ 583.12M $ 583.12M $ 583.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 911.85K $ 911.85K $ 911.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02352995 $ 0.02352995 $ 0.02352995 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00090395 $ 0.00090395 $ 0.00090395 Lisateave Metaverser (MTVT) hinna kohta

Metaverser (MTVT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metaverser (MTVT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTVT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTVT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTVT tokeni tokenoomikat, avastage MTVT tokeni reaalajas hinda!

MTVT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTVT võiks suunduda? Meie MTVT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTVT tokeni hinna ennustust kohe!

