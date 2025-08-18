Mis on Metahero (HERO)

Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metahero (HERO) kohta Kui palju on Metahero (HERO) tänapäeval väärt? Reaalajas HERO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HERO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HERO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Metahero turukapitalisatsioon? HERO turukapitalisatsioon on $ 8.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HERO ringlev varu? HERO ringlev varu on 9.37B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HERO (ATH) hind? HERO saavutab ATH hinna summas 0.252021 USD . Mis oli kõigi aegade HERO madalaim (ATL) hind? HERO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HERO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HERO kauplemismaht on -- USD . Kas HERO sel aastal kõrgemale ka suundub? HERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HERO hinna ennustust

