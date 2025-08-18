Metahero hind (HERO)
+0.09%
-1.15%
-28.51%
-28.51%
Metahero (HERO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HERO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.252021 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on HERO muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -1.15% 24 tunni vältel -28.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metahero praegune turukapitalisatsioon on $ 8.21M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HERO ringlev varu on 9.37B, mille koguvaru on 9766213274.195873. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.56M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Metahero ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Metahero ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Metahero ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Metahero ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.15%
|30 päeva
|$ 0
|-21.50%
|60 päeva
|$ 0
|-15.43%
|90 päeva
|$ 0
|--
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
