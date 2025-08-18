Rohkem infot MELON

Melon Dog hind (MELON)

Loendis mitteolevad

1 MELON/USD reaalajas hind:

$0.00066587
-9.90%1D
mexc
USD
Melon Dog (MELON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:19:05 (UTC+8)

Melon Dog (MELON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00065192
24 h madal
$ 0.00074439
24 h kõrge

$ 0.00065192
$ 0.00074439
$ 0.067785
$ 0.0003432
+1.96%

-9.90%

+21.59%

+21.59%

Melon Dog (MELON) reaalajas hind on $0.00066587. Viimase 24 tunni jooksul MELON kaubeldud madalaim $ 0.00065192 ja kõrgeim $ 0.00074439 näitab aktiivset turu volatiivsust. MELONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.067785 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0003432.

Lüliajalise tootluse osas on MELON muutunud +1.96% viimase tunni jooksul, -9.90% 24 tunni vältel +21.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Melon Dog (MELON) – turuteave

$ 270.05K
--
$ 270.05K
407.51M
407,510,417.0
Melon Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 270.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MELON ringlev varu on 407.51M, mille koguvaru on 407510417.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 270.05K.

Melon Dog (MELON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Melon Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Melon Dog ja USD hinnamuutus $ +0.0000097046.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Melon Dog ja USD hinnamuutus $ -0.0000686519.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Melon Dog ja USD hinnamuutus $ -0.0000474327368691286.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.90%
30 päeva$ +0.0000097046+1.46%
60 päeva$ -0.0000686519-10.31%
90 päeva$ -0.0000474327368691286-6.64%

Mis on Melon Dog (MELON)

Üksuse Melon Dog (MELON) allikas

Ametlik veebisait

Melon Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Melon Dog (MELON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melon Dog (MELON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melon Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Melon Dog hinna ennustust kohe!

MELON kohalike valuutade suhtes

Melon Dog (MELON) tokenoomika

Melon Dog (MELON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MELON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Melon Dog (MELON) kohta

Kui palju on Melon Dog (MELON) tänapäeval väärt?
Reaalajas MELON hind USD on 0.00066587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MELON/USD hind?
Praegune hind MELON/USD on $ 0.00066587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Melon Dog turukapitalisatsioon?
MELON turukapitalisatsioon on $ 270.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MELON ringlev varu?
MELON ringlev varu on 407.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MELON (ATH) hind?
MELON saavutab ATH hinna summas 0.067785 USD.
Mis oli kõigi aegade MELON madalaim (ATL) hind?
MELON nägi ATL hinda summas 0.0003432 USD.
Milline on MELON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MELON kauplemismaht on -- USD.
Kas MELON sel aastal kõrgemale ka suundub?
MELON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MELON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:19:05 (UTC+8)

Melon Dog (MELON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

