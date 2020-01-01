Magpie (MGP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Magpie (MGP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Magpie (MGP) teave Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate.

Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income.

Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken.

Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue.

Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term, Ametlik veebisait: https://www.magpiexyz.io/ Ostke MGP kohe!

Magpie (MGP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Magpie (MGP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.10M $ 17.10M $ 17.10M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 479.93M $ 479.93M $ 479.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.63M $ 35.63M $ 35.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.21073 $ 0.21073 $ 0.21073 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00789301 $ 0.00789301 $ 0.00789301 Praegune hind: $ 0.03565789 $ 0.03565789 $ 0.03565789 Lisateave Magpie (MGP) hinna kohta

Magpie (MGP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Magpie (MGP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MGP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MGP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MGP tokeni tokenoomikat, avastage MGP tokeni reaalajas hinda!

MGP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MGP võiks suunduda? Meie MGP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MGP tokeni hinna ennustust kohe!

