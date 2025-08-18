Magpie hind (MGP)
+2.14%
+2.66%
+7.01%
+7.01%
Magpie (MGP) reaalajas hind on $0.03668483. Viimase 24 tunni jooksul MGP kaubeldud madalaim $ 0.03552615 ja kõrgeim $ 0.03668325 näitab aktiivset turu volatiivsust. MGPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00789301.
Lüliajalise tootluse osas on MGP muutunud +2.14% viimase tunni jooksul, +2.66% 24 tunni vältel +7.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Magpie praegune turukapitalisatsioon on $ 17.61M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MGP ringlev varu on 479.92M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.68M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Magpie ja USD hinnamuutus $ +0.00095192.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Magpie ja USD hinnamuutus $ -0.0126228061.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Magpie ja USD hinnamuutus $ -0.0107947496.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Magpie ja USD hinnamuutus $ -0.01518083957540048.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00095192
|+2.66%
|30 päeva
|$ -0.0126228061
|-34.40%
|60 päeva
|$ -0.0107947496
|-29.42%
|90 päeva
|$ -0.01518083957540048
|-29.26%
Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: - Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate. - Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income. - Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: - Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken. - Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue. - Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Magpie (MGP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magpie (MGP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magpie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Magpie hinna ennustust kohe!
Magpie (MGP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MGP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.