Mis on LOOPY (LOOPY)

$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.

Üksuse LOOPY (LOOPY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LOOPY (LOOPY) kohta Kui palju on LOOPY (LOOPY) tänapäeval väärt? Reaalajas LOOPY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LOOPY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LOOPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LOOPY turukapitalisatsioon? LOOPY turukapitalisatsioon on $ 36.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LOOPY ringlev varu? LOOPY ringlev varu on 1.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOPY (ATH) hind? LOOPY saavutab ATH hinna summas 0.00002026 USD . Mis oli kõigi aegade LOOPY madalaim (ATL) hind? LOOPY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LOOPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LOOPY kauplemismaht on -- USD . Kas LOOPY sel aastal kõrgemale ka suundub? LOOPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOPY hinna ennustust

