Rohkem infot LOOPY

LOOPY Hinnainfo

LOOPY Ametlik veebisait

LOOPY Tokenoomika

LOOPY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LOOPY logo

LOOPY hind (LOOPY)

Loendis mitteolevad

1 LOOPY/USD reaalajas hind:

--
----
-0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LOOPY (LOOPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:09:13 (UTC+8)

LOOPY (LOOPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002026
$ 0.00002026$ 0.00002026

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.66%

-8.85%

-8.85%

LOOPY (LOOPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LOOPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00002026 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LOOPY muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel -8.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LOOPY (LOOPY) – turuteave

$ 36.36K
$ 36.36K$ 36.36K

--
----

$ 36.36K
$ 36.36K$ 36.36K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

LOOPY praegune turukapitalisatsioon on $ 36.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOOPY ringlev varu on 1.00T, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.36K.

LOOPY (LOOPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LOOPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LOOPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LOOPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LOOPY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.66%
30 päeva$ 0-2.12%
60 päeva$ 0+109.64%
90 päeva$ 0--

Mis on LOOPY (LOOPY)

$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LOOPY (LOOPY) allikas

Ametlik veebisait

LOOPY hinna ennustus (USD)

Kui palju on LOOPY (LOOPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LOOPY (LOOPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LOOPY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LOOPY hinna ennustust kohe!

LOOPY kohalike valuutade suhtes

LOOPY (LOOPY) tokenoomika

LOOPY (LOOPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LOOPY (LOOPY) kohta

Kui palju on LOOPY (LOOPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOOPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOOPY/USD hind?
Praegune hind LOOPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LOOPY turukapitalisatsioon?
LOOPY turukapitalisatsioon on $ 36.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOOPY ringlev varu?
LOOPY ringlev varu on 1.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOPY (ATH) hind?
LOOPY saavutab ATH hinna summas 0.00002026 USD.
Mis oli kõigi aegade LOOPY madalaim (ATL) hind?
LOOPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LOOPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOOPY kauplemismaht on -- USD.
Kas LOOPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOOPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOPY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:09:13 (UTC+8)

LOOPY (LOOPY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.