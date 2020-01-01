LOD3 Token (LOD3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LOD3 Token (LOD3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOD3 Token (LOD3) teave LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Ametlik veebisait: https://lod3.fi Ostke LOD3 kohe!

LOD3 Token (LOD3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LOD3 Token (LOD3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 93.63K $ 93.63K $ 93.63K Koguvaru: $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M Ringlev varu: $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00145973 $ 0.00145973 $ 0.00145973 Lisateave LOD3 Token (LOD3) hinna kohta

LOD3 Token (LOD3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LOD3 Token (LOD3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOD3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOD3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOD3 tokeni tokenoomikat, avastage LOD3 tokeni reaalajas hinda!

LOD3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOD3 võiks suunduda? Meie LOD3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOD3 tokeni hinna ennustust kohe!

