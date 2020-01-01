Lista USD (LISUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lista USD (LISUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lista USD (LISUSD) teave Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. Ametlik veebisait: https://helio.money/ Valge raamat: https://helio.money/static/whitepaper.pdf Ostke LISUSD kohe!

Lista USD (LISUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lista USD (LISUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.55M $ 37.55M $ 37.55M Koguvaru: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M Ringlev varu: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.57M $ 38.57M $ 38.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 Praegune hind: $ 0.998473 $ 0.998473 $ 0.998473 Lisateave Lista USD (LISUSD) hinna kohta

Lista USD (LISUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lista USD (LISUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LISUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LISUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LISUSD tokeni tokenoomikat, avastage LISUSD tokeni reaalajas hinda!

LISUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LISUSD võiks suunduda? Meie LISUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LISUSD tokeni hinna ennustust kohe!

