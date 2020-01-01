KITNET TOKEN (KITNET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KITNET TOKEN (KITNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KITNET TOKEN (KITNET) teave Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Ametlik veebisait: https://www.kitnettoken.com.br Valge raamat: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf

KITNET TOKEN (KITNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KITNET TOKEN (KITNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 79.17K $ 79.17K $ 79.17K Koguvaru: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Ringlev varu: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 353.35K $ 353.35K $ 353.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00039168 $ 0.00039168 $ 0.00039168 Lisateave KITNET TOKEN (KITNET) hinna kohta

KITNET TOKEN (KITNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KITNET TOKEN (KITNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KITNET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KITNET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KITNET tokeni tokenoomikat, avastage KITNET tokeni reaalajas hinda!

KITNET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KITNET võiks suunduda? Meie KITNET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

