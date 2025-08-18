Mis on Kappy (KAPPY)

At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high

Kui palju on Kappy (KAPPY) tänapäeval väärt? Reaalajas KAPPY hind USD on 0 USD. Milline on KAPPY turukapitalisatsioon? KAPPY turukapitalisatsioon on $ 102.33K USD. Milline on KAPPY ringlev varu? KAPPY ringlev varu on 999.37M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAPPY (ATH) hind? KAPPY saavutab ATH hinna summas 0.00845136 USD. Mis oli kõigi aegade KAPPY madalaim (ATL) hind? KAPPY nägi ATL hinda summas 0 USD.

