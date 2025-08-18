Rohkem infot KAPPY

Kappy logo

Kappy hind (KAPPY)

Loendis mitteolevad

1 KAPPY/USD reaalajas hind:

$0.00010289
$0.00010289$0.00010289
-7.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kappy (KAPPY) reaalajas hinnagraafik
Kappy (KAPPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00845136
$ 0.00845136$ 0.00845136

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-7.48%

+4.80%

+4.80%

Kappy (KAPPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KAPPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00845136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KAPPY muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, -7.48% 24 tunni vältel +4.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kappy (KAPPY) – turuteave

$ 102.33K
$ 102.33K$ 102.33K

--
----

$ 102.36K
$ 102.36K$ 102.36K

999.37M
999.37M 999.37M

999,702,490.82165
999,702,490.82165 999,702,490.82165

Kappy praegune turukapitalisatsioon on $ 102.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KAPPY ringlev varu on 999.37M, mille koguvaru on 999702490.82165. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.36K.

Kappy (KAPPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kappy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kappy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kappy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kappy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.48%
30 päeva$ 0-12.82%
60 päeva$ 0+11.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Kappy (KAPPY)

At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kappy (KAPPY) allikas

Ametlik veebisait

Kappy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kappy (KAPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kappy (KAPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kappy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kappy hinna ennustust kohe!

KAPPY kohalike valuutade suhtes

Kappy (KAPPY) tokenoomika

Kappy (KAPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kappy (KAPPY) kohta

Kui palju on Kappy (KAPPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAPPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAPPY/USD hind?
Praegune hind KAPPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kappy turukapitalisatsioon?
KAPPY turukapitalisatsioon on $ 102.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAPPY ringlev varu?
KAPPY ringlev varu on 999.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAPPY (ATH) hind?
KAPPY saavutab ATH hinna summas 0.00845136 USD.
Mis oli kõigi aegade KAPPY madalaim (ATL) hind?
KAPPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KAPPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAPPY kauplemismaht on -- USD.
Kas KAPPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAPPY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:14:24 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.