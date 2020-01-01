KAKA (KAKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KAKA (KAKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KAKA (KAKA) teave What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Ametlik veebisait: https://www.kakasol.com/ Ostke KAKA kohe!

KAKA (KAKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KAKA (KAKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 900.27K $ 900.27K $ 900.27K Koguvaru: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Ringlev varu: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 900.27K $ 900.27K $ 900.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01920151 $ 0.01920151 $ 0.01920151 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00090135 $ 0.00090135 $ 0.00090135 Lisateave KAKA (KAKA) hinna kohta

KAKA (KAKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KAKA (KAKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAKA tokeni tokenoomikat, avastage KAKA tokeni reaalajas hinda!

KAKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAKA võiks suunduda? Meie KAKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAKA tokeni hinna ennustust kohe!

