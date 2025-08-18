Mis on KAKA (KAKA)

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KAKA (KAKA) kohta Kui palju on KAKA (KAKA) tänapäeval väärt? Reaalajas KAKA hind USD on 0.00102873 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAKA/USD hind? $ 0.00102873 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAKA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KAKA turukapitalisatsioon? KAKA turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAKA ringlev varu? KAKA ringlev varu on 998.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAKA (ATH) hind? KAKA saavutab ATH hinna summas 0.01920151 USD . Mis oli kõigi aegade KAKA madalaim (ATL) hind? KAKA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KAKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAKA kauplemismaht on -- USD . Kas KAKA sel aastal kõrgemale ka suundub? KAKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAKA hinna ennustust

