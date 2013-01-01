Junkcoin (JKC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Junkcoin (JKC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Junkcoin (JKC) teave Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Ametlik veebisait: https://junk-coin.com/ Valge raamat: https://junk-coin.com/junkenomics/ Ostke JKC kohe!

Junkcoin (JKC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Junkcoin (JKC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 714.77K $ 714.77K $ 714.77K Koguvaru: $ 20.15M $ 20.15M $ 20.15M Ringlev varu: $ 20.15M $ 20.15M $ 20.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 714.77K $ 714.77K $ 714.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 Praegune hind: $ 0.03547367 $ 0.03547367 $ 0.03547367 Lisateave Junkcoin (JKC) hinna kohta

Junkcoin (JKC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Junkcoin (JKC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JKC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JKC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JKC tokeni tokenoomikat, avastage JKC tokeni reaalajas hinda!

JKC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JKC võiks suunduda? Meie JKC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JKC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!