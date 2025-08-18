Mis on Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Junkcoin (JKC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Junkcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Junkcoin (JKC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Junkcoin (JKC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Junkcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Junkcoin hinna ennustust kohe!

JKC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Junkcoin (JKC) tokenoomika

Junkcoin (JKC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JKC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Junkcoin (JKC) kohta Kui palju on Junkcoin (JKC) tänapäeval väärt? Reaalajas JKC hind USD on 0.03321471 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JKC/USD hind? $ 0.03321471 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JKC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Junkcoin turukapitalisatsioon? JKC turukapitalisatsioon on $ 667.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JKC ringlev varu? JKC ringlev varu on 20.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JKC (ATH) hind? JKC saavutab ATH hinna summas 0.747856 USD . Mis oli kõigi aegade JKC madalaim (ATL) hind? JKC nägi ATL hinda summas 0.02020314 USD . Milline on JKC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JKC kauplemismaht on -- USD . Kas JKC sel aastal kõrgemale ka suundub? JKC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JKC hinna ennustust

Junkcoin (JKC) Olulised valdkonna uudised