Mis on Jasper (JASPER)

Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology.

Üksuse Jasper (JASPER) allikas Ametlik veebisait

Jasper (JASPER) tokenoomika

Jasper (JASPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JASPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jasper (JASPER) kohta Kui palju on Jasper (JASPER) tänapäeval väärt? Reaalajas JASPER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JASPER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JASPER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jasper turukapitalisatsioon? JASPER turukapitalisatsioon on $ 30.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JASPER ringlev varu? JASPER ringlev varu on 999.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JASPER (ATH) hind? JASPER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JASPER madalaim (ATL) hind? JASPER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JASPER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JASPER kauplemismaht on -- USD . Kas JASPER sel aastal kõrgemale ka suundub? JASPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JASPER hinna ennustust

