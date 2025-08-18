Rohkem infot JASPER

Jasper logo

Jasper hind (JASPER)

Loendis mitteolevad

1 JASPER/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Jasper (JASPER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:03:36 (UTC+8)

Jasper (JASPER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.38%

+2.38%

Jasper (JASPER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JASPER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JASPERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JASPER muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jasper (JASPER) – turuteave

$ 30.15K
$ 30.15K$ 30.15K

--
----

$ 30.15K
$ 30.15K$ 30.15K

999.75M
999.75M 999.75M

999,753,782.944752
999,753,782.944752 999,753,782.944752

Jasper praegune turukapitalisatsioon on $ 30.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JASPER ringlev varu on 999.75M, mille koguvaru on 999753782.944752. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.15K.

Jasper (JASPER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jasper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jasper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jasper ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jasper ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-4.20%
60 päeva$ 0+6.32%
90 päeva$ 0--

Mis on Jasper (JASPER)

Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jasper (JASPER) allikas

Ametlik veebisait

Jasper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jasper (JASPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jasper (JASPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jasper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jasper hinna ennustust kohe!

JASPER kohalike valuutade suhtes

Jasper (JASPER) tokenoomika

Jasper (JASPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JASPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jasper (JASPER) kohta

Kui palju on Jasper (JASPER) tänapäeval väärt?
Reaalajas JASPER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JASPER/USD hind?
Praegune hind JASPER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jasper turukapitalisatsioon?
JASPER turukapitalisatsioon on $ 30.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JASPER ringlev varu?
JASPER ringlev varu on 999.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JASPER (ATH) hind?
JASPER saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JASPER madalaim (ATL) hind?
JASPER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JASPER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JASPER kauplemismaht on -- USD.
Kas JASPER sel aastal kõrgemale ka suundub?
JASPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JASPER hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:03:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.