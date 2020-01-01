Insula (ISLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Insula (ISLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Insula (ISLA) teave Insulα is a decentralized autonomous corporation focused on cryptoasset management for professional investors. Ametlik veebisait: https://www.insulainvestments.com/

Insula (ISLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Insula (ISLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.13K $ 14.13K $ 14.13K Koguvaru: $ 958.18K $ 958.18K $ 958.18K Ringlev varu: $ 908.50K $ 908.50K $ 908.50K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.90K $ 14.90K $ 14.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00259618 $ 0.00259618 $ 0.00259618 Praegune hind: $ 0.01555173 $ 0.01555173 $ 0.01555173 Lisateave Insula (ISLA) hinna kohta

Insula (ISLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Insula (ISLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISLA tokeni tokenoomikat, avastage ISLA tokeni reaalajas hinda!

