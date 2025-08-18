Rohkem infot ISLA

Insula logo

Insula hind (ISLA)

Loendis mitteolevad

1 ISLA/USD reaalajas hind:

-2.70%1D
mexc
USD
Insula (ISLA) reaalajas hinnagraafik
Insula (ISLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.48%

-3.17%

-0.60%

-0.60%

Insula (ISLA) reaalajas hind on $0.01574264. Viimase 24 tunni jooksul ISLA kaubeldud madalaim $ 0.01536863 ja kõrgeim $ 0.01640615 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00259618.

Lüliajalise tootluse osas on ISLA muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -3.17% 24 tunni vältel -0.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Insula (ISLA) – turuteave

Insula praegune turukapitalisatsioon on $ 14.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISLA ringlev varu on 908.50K, mille koguvaru on 958176.0013771977. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.16K.

Insula (ISLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Insula ja USD hinnamuutus $ -0.00051703402466769.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Insula ja USD hinnamuutus $ +0.0007792748.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Insula ja USD hinnamuutus $ +0.0032210968.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Insula ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00051703402466769-3.17%
30 päeva$ +0.0007792748+4.95%
60 päeva$ +0.0032210968+20.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Insula (ISLA)

Insulα is a decentralized autonomous corporation focused on cryptoasset management for professional investors.

Üksuse Insula (ISLA) allikas

Ametlik veebisait

Insula hinna ennustus (USD)

Kui palju on Insula (ISLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Insula (ISLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Insula nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Insula hinna ennustust kohe!

ISLA kohalike valuutade suhtes

Insula (ISLA) tokenoomika

Insula (ISLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Insula (ISLA) kohta

Kui palju on Insula (ISLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISLA hind USD on 0.01574264 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISLA/USD hind?
Praegune hind ISLA/USD on $ 0.01574264. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Insula turukapitalisatsioon?
ISLA turukapitalisatsioon on $ 14.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISLA ringlev varu?
ISLA ringlev varu on 908.50K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISLA (ATH) hind?
ISLA saavutab ATH hinna summas 3.1 USD.
Mis oli kõigi aegade ISLA madalaim (ATL) hind?
ISLA nägi ATL hinda summas 0.00259618 USD.
Milline on ISLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISLA kauplemismaht on -- USD.
Kas ISLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISLA hinna ennustust.
