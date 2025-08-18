Mis on infopunks (INFOPUNKS)

Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.

infopunks hinna ennustus (USD)

Kui palju on infopunks (INFOPUNKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie infopunks (INFOPUNKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida infopunks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

INFOPUNKS kohalike valuutade suhtes

infopunks (INFOPUNKS) tokenoomika

infopunks (INFOPUNKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse infopunks (INFOPUNKS) kohta Kui palju on infopunks (INFOPUNKS) tänapäeval väärt? Reaalajas INFOPUNKS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INFOPUNKS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INFOPUNKS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on infopunks turukapitalisatsioon? INFOPUNKS turukapitalisatsioon on $ 67.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INFOPUNKS ringlev varu? INFOPUNKS ringlev varu on 999.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INFOPUNKS (ATH) hind? INFOPUNKS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade INFOPUNKS madalaim (ATL) hind? INFOPUNKS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on INFOPUNKS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INFOPUNKS kauplemismaht on -- USD . Kas INFOPUNKS sel aastal kõrgemale ka suundub? INFOPUNKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INFOPUNKS hinna ennustust

