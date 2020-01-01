Hydration (HDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hydration (HDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hydration (HDX) teave Ametlik veebisait: https://hydration.net Ostke HDX kohe!

Hydration (HDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hydration (HDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.46M $ 49.46M $ 49.46M Koguvaru: $ 6.42B $ 6.42B $ 6.42B Ringlev varu: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.95M $ 53.95M $ 53.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03993264 $ 0.03993264 $ 0.03993264 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00357925 $ 0.00357925 $ 0.00357925 Praegune hind: $ 0.00840084 $ 0.00840084 $ 0.00840084 Lisateave Hydration (HDX) hinna kohta

Hydration (HDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hydration (HDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HDX tokeni tokenoomikat, avastage HDX tokeni reaalajas hinda!

HDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HDX võiks suunduda? Meie HDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HDX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!