Hydration logo

Hydration hind (HDX)

Loendis mitteolevad

1 HDX/USD reaalajas hind:

$0.00850826
$0.00850826
-3.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hydration (HDX) reaalajas hinnagraafik
Hydration (HDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00850816
$ 0.00850816
24 h madal
$ 0.00889798
$ 0.00889798
24 h kõrge

$ 0.00850816
$ 0.00850816

$ 0.00889798
$ 0.00889798

$ 0.03993264
$ 0.03993264

$ 0.00357925
$ 0.00357925

-2.14%

-3.13%

-5.97%

-5.97%

Hydration (HDX) reaalajas hind on $0.00850825. Viimase 24 tunni jooksul HDX kaubeldud madalaim $ 0.00850816 ja kõrgeim $ 0.00889798 näitab aktiivset turu volatiivsust. HDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03993264 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00357925.

Lüliajalise tootluse osas on HDX muutunud -2.14% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel -5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hydration (HDX) – turuteave

$ 50.09M
$ 50.09M

--
--

$ 54.64M
$ 54.64M

5.89B
5.89B

6,422,425,270.990437
6,422,425,270.990437

Hydration praegune turukapitalisatsioon on $ 50.09M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HDX ringlev varu on 5.89B, mille koguvaru on 6422425270.990437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.64M.

Hydration (HDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hydration ja USD hinnamuutus $ -0.000275729055589029.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hydration ja USD hinnamuutus $ -0.0024753689.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hydration ja USD hinnamuutus $ -0.0019204481.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hydration ja USD hinnamuutus $ -0.0045522815343588.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000275729055589029-3.13%
30 päeva$ -0.0024753689-29.09%
60 päeva$ -0.0019204481-22.57%
90 päeva$ -0.0045522815343588-34.85%

Mis on Hydration (HDX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hydration (HDX) allikas

Ametlik veebisait

Hydration hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hydration (HDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hydration (HDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hydration nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hydration hinna ennustust kohe!

HDX kohalike valuutade suhtes

Hydration (HDX) tokenoomika

Hydration (HDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hydration (HDX) kohta

Kui palju on Hydration (HDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas HDX hind USD on 0.00850825 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HDX/USD hind?
Praegune hind HDX/USD on $ 0.00850825. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hydration turukapitalisatsioon?
HDX turukapitalisatsioon on $ 50.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HDX ringlev varu?
HDX ringlev varu on 5.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HDX (ATH) hind?
HDX saavutab ATH hinna summas 0.03993264 USD.
Mis oli kõigi aegade HDX madalaim (ATL) hind?
HDX nägi ATL hinda summas 0.00357925 USD.
Milline on HDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HDX kauplemismaht on -- USD.
Kas HDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
HDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HDX hinna ennustust.
Hydration (HDX) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator.