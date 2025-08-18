Mis on Hydration (HDX)

Üksuse Hydration (HDX) allikas Ametlik veebisait

Hydration hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hydration (HDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hydration (HDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hydration nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hydration hinna ennustust kohe!

HDX kohalike valuutade suhtes

Hydration (HDX) tokenoomika

Hydration (HDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hydration (HDX) kohta Kui palju on Hydration (HDX) tänapäeval väärt? Reaalajas HDX hind USD on 0.00850825 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HDX/USD hind? $ 0.00850825 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hydration turukapitalisatsioon? HDX turukapitalisatsioon on $ 50.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HDX ringlev varu? HDX ringlev varu on 5.89B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HDX (ATH) hind? HDX saavutab ATH hinna summas 0.03993264 USD . Mis oli kõigi aegade HDX madalaim (ATL) hind? HDX nägi ATL hinda summas 0.00357925 USD . Milline on HDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HDX kauplemismaht on -- USD . Kas HDX sel aastal kõrgemale ka suundub? HDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HDX hinna ennustust

