Mis on HUG (HUG)

HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network.

Üksuse HUG (HUG) allikas Ametlik veebisait

HUG hinna ennustus (USD)

Kui palju on HUG (HUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HUG (HUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HUG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HUG hinna ennustust kohe!

HUG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

HUG (HUG) tokenoomika

HUG (HUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HUG (HUG) kohta Kui palju on HUG (HUG) tänapäeval väärt? Reaalajas HUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HUG turukapitalisatsioon? HUG turukapitalisatsioon on $ 191.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUG ringlev varu? HUG ringlev varu on 91.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUG (ATH) hind? HUG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HUG madalaim (ATL) hind? HUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUG kauplemismaht on -- USD . Kas HUG sel aastal kõrgemale ka suundub? HUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUG hinna ennustust

