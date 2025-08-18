Rohkem infot HUG

HUG hind (HUG)

1 HUG/USD reaalajas hind:

--
----
-6.00%1D
HUG (HUG) reaalajas hinnagraafik
HUG (HUG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.06%

-6.20%

-11.37%

-11.37%

HUG (HUG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HUG muutunud -2.06% viimase tunni jooksul, -6.20% 24 tunni vältel -11.37% viimase 7 päeva jooksul.

HUG (HUG) – turuteave

$ 191.07K
$ 191.07K$ 191.07K

--
----

$ 208.87K
$ 208.87K$ 208.87K

91.48B
91.48B 91.48B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

HUG praegune turukapitalisatsioon on $ 191.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUG ringlev varu on 91.48B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.87K.

HUG (HUG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HUG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HUG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HUG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HUG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.20%
30 päeva$ 0-56.84%
60 päeva$ 0-22.11%
90 päeva$ 0--

Mis on HUG (HUG)

HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

HUG (HUG) allikas

Ametlik veebisait

HUG hinna ennustus (USD)

Kui palju on HUG (HUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HUG (HUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HUG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HUG hinna ennustust kohe!

HUG kohalike valuutade suhtes

HUG (HUG) tokenoomika

HUG (HUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HUG (HUG) kohta

Kui palju on HUG (HUG) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUG/USD hind?
Praegune hind HUG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HUG turukapitalisatsioon?
HUG turukapitalisatsioon on $ 191.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUG ringlev varu?
HUG ringlev varu on 91.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUG (ATH) hind?
HUG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HUG madalaim (ATL) hind?
HUG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HUG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUG kauplemismaht on -- USD.
Kas HUG sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUG hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.