$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

Hatch (HATCH) tokenoomika

Hatch (HATCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HATCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hatch (HATCH) kohta Kui palju on Hatch (HATCH) tänapäeval väärt? Reaalajas HATCH hind USD on 0.01218811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HATCH/USD hind? $ 0.01218811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HATCH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hatch turukapitalisatsioon? HATCH turukapitalisatsioon on $ 12.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HATCH ringlev varu? HATCH ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HATCH (ATH) hind? HATCH saavutab ATH hinna summas 0.13185 USD . Mis oli kõigi aegade HATCH madalaim (ATL) hind? HATCH nägi ATL hinda summas 0.01145085 USD . Milline on HATCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HATCH kauplemismaht on -- USD . Kas HATCH sel aastal kõrgemale ka suundub? HATCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HATCH hinna ennustust

