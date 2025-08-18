Hashtagger hind (MOOO)
Hashtagger (MOOO) reaalajas hind on $0.02385391. Viimase 24 tunni jooksul MOOO kaubeldud madalaim $ 0.02369885 ja kõrgeim $ 0.02395139 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02003437.
Lüliajalise tootluse osas on MOOO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.53% 24 tunni vältel +13.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hashtagger praegune turukapitalisatsioon on $ 47.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOOO ringlev varu on 1.99M, mille koguvaru on 30000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 715.62K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hashtagger ja USD hinnamuutus $ +0.00012544.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hashtagger ja USD hinnamuutus $ +0.0022338757.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hashtagger ja USD hinnamuutus $ +0.0019120793.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hashtagger ja USD hinnamuutus $ +0.002108577569913763.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00012544
|+0.53%
|30 päeva
|$ +0.0022338757
|+9.36%
|60 päeva
|$ +0.0019120793
|+8.02%
|90 päeva
|$ +0.002108577569913763
|+9.70%
"Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ"
