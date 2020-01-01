Gud Tech (GUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gud Tech (GUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gud Tech (GUD) teave Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Ametlik veebisait: https://gud.tech/ Ostke GUD kohe!

Gud Tech (GUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gud Tech (GUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00459472 $ 0.00459472 $ 0.00459472 Lisateave Gud Tech (GUD) hinna kohta

Gud Tech (GUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gud Tech (GUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUD tokeni tokenoomikat, avastage GUD tokeni reaalajas hinda!

GUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUD võiks suunduda? Meie GUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!