GovWorld (GOV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GovWorld (GOV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GovWorld (GOV) teave GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Ametlik veebisait: https://www.govworld.io/ Ostke GOV kohe!

GovWorld (GOV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GovWorld (GOV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 75.44K $ 75.44K $ 75.44K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 163.25K $ 163.25K $ 163.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Praegune hind: $ 0.00163249 $ 0.00163249 $ 0.00163249 Lisateave GovWorld (GOV) hinna kohta

GovWorld (GOV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GovWorld (GOV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOV tokeni tokenoomikat, avastage GOV tokeni reaalajas hinda!

GOV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOV võiks suunduda? Meie GOV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOV tokeni hinna ennustust kohe!

