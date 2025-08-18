Mis on GovWorld (GOV)

GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.

Üksuse GovWorld (GOV) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GovWorld (GOV) kohta Kui palju on GovWorld (GOV) tänapäeval väärt? Reaalajas GOV hind USD on 0.00159001 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOV/USD hind? $ 0.00159001 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GovWorld turukapitalisatsioon? GOV turukapitalisatsioon on $ 73.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOV ringlev varu? GOV ringlev varu on 46.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOV (ATH) hind? GOV saavutab ATH hinna summas 0.240885 USD . Mis oli kõigi aegade GOV madalaim (ATL) hind? GOV nägi ATL hinda summas 0.00119396 USD . Milline on GOV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOV kauplemismaht on -- USD . Kas GOV sel aastal kõrgemale ka suundub? GOV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOV hinna ennustust

