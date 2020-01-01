Gotti Token (GOTTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gotti Token (GOTTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gotti Token (GOTTI) teave Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain. Ametlik veebisait: https://gottitoken.io/ Ostke GOTTI kohe!

Gotti Token (GOTTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gotti Token (GOTTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Koguvaru: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Ringlev varu: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,141.09 $ 4,141.09 $ 4,141.09 Kõigi aegade madalaim: $ 23.6 $ 23.6 $ 23.6 Praegune hind: $ 28.11 $ 28.11 $ 28.11 Lisateave Gotti Token (GOTTI) hinna kohta

Gotti Token (GOTTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gotti Token (GOTTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOTTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOTTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOTTI tokeni tokenoomikat, avastage GOTTI tokeni reaalajas hinda!

GOTTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOTTI võiks suunduda? Meie GOTTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOTTI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!