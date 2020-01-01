Good Entry (GOOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Good Entry (GOOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Good Entry (GOOD) teave GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields. Ametlik veebisait: https://goodentry.io/ Valge raamat: https://gitbook.goodentry.io/ Ostke GOOD kohe!

Good Entry (GOOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Good Entry (GOOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.76K $ 48.76K $ 48.76K Koguvaru: $ 673.38M $ 673.38M $ 673.38M Ringlev varu: $ 466.00M $ 466.00M $ 466.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.47K $ 70.47K $ 70.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.050873 $ 0.050873 $ 0.050873 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010461 $ 0.00010461 $ 0.00010461 Lisateave Good Entry (GOOD) hinna kohta

Good Entry (GOOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Good Entry (GOOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOOD tokeni tokenoomikat, avastage GOOD tokeni reaalajas hinda!

GOOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOOD võiks suunduda? Meie GOOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOOD tokeni hinna ennustust kohe!

