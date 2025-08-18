Rohkem infot GOOD

Good Entry hind (GOOD)

1 GOOD/USD reaalajas hind:

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Good Entry (GOOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:40:53 (UTC+8)

Good Entry (GOOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.050873
$ 0.050873$ 0.050873

Good Entry (GOOD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOOD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.050873 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Good Entry (GOOD) – turuteave

$ 49.16K
$ 49.16K$ 49.16K

$ 71.04K
$ 71.04K$ 71.04K

466.00M
466.00M 466.00M

673,383,351.776824
673,383,351.776824 673,383,351.776824

Good Entry praegune turukapitalisatsioon on $ 49.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOOD ringlev varu on 466.00M, mille koguvaru on 673383351.776824. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.04K.

Good Entry (GOOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Good Entry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Good Entry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Good Entry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Good Entry ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.50%
60 päeva$ 0-3.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Good Entry (GOOD)

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Good Entry (GOOD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Good Entry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Good Entry (GOOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Good Entry (GOOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Good Entry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Good Entry hinna ennustust kohe!

GOOD kohalike valuutade suhtes

Good Entry (GOOD) tokenoomika

Good Entry (GOOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Good Entry (GOOD) kohta

Kui palju on Good Entry (GOOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOOD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOOD/USD hind?
Praegune hind GOOD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Good Entry turukapitalisatsioon?
GOOD turukapitalisatsioon on $ 49.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOOD ringlev varu?
GOOD ringlev varu on 466.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOD (ATH) hind?
GOOD saavutab ATH hinna summas 0.050873 USD.
Mis oli kõigi aegade GOOD madalaim (ATL) hind?
GOOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOOD kauplemismaht on -- USD.
Kas GOOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOD hinna ennustust.
