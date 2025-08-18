Mis on Good Entry (GOOD)

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

Good Entry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Good Entry (GOOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Good Entry (GOOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Good Entry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GOOD kohalike valuutade suhtes

Good Entry (GOOD) tokenoomika

Good Entry (GOOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

