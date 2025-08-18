Mis on GemLink (GLINK)

Gemlink is a cryptocurrency that prioritizes privacy and anonymity in transactions and data transfers. It is based on Zk-SNARK technology, which ensures efficient and secure-proof protocols. Gemlink aims to provide a fully secure and anonymous experience for users, with continuous updates and development to maintain a high level of privacy. The project also supports the development of applications and services based on private coins to meet various user needs. The tokenomics of Gemlink include Equihash algorithm, a block time of 60 seconds, and a block reward of 30 Gemlink. Halvings occur every 2,102,400 blocks, and a total of approximately 160,000,000 Gemlink coins will be mined. The premine blocks are divided into a development fund and an equity fund. Future native tokens will be created and stored in a vault for exchange with Gemlink tokens without generating inflation. Gemlink emphasizes the importance of masternodes in authorizing and storing the blockchain, ensuring network security. Masternode owners receive rewards and participate in the voting system for decision-making. Gemlink aims to divide its actions into four areas of development: MiracleBox wallet, AI Bot, game platform, and a cryptocurrency exchange with Gemlink token. Each area has specific plans for expansion and improvement. The MiracleBox wallet offers various features, including SWAP capabilities, support for masternodes, and integration with other wallets. The AI Bot utilizes advanced algorithms for market analysis and trading strategies. The game platform focuses on expanding game offerings and introducing social features. The cryptocurrency exchange with Gemlink token aims to provide a user-friendly platform with liquidity and security measures. Gemlink’s development plan prioritizes the user experience and aims to deliver the best services. The team will continue to work on expanding features, improving security, and integrating with other platforms to meet user expectations

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GemLink (GLINK) allikas Ametlik veebisait

GemLink hinna ennustus (USD)

Kui palju on GemLink (GLINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GemLink (GLINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GemLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GemLink hinna ennustust kohe!

GLINK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GemLink (GLINK) tokenoomika

GemLink (GLINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GemLink (GLINK) kohta Kui palju on GemLink (GLINK) tänapäeval väärt? Reaalajas GLINK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLINK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLINK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GemLink turukapitalisatsioon? GLINK turukapitalisatsioon on $ 105.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLINK ringlev varu? GLINK ringlev varu on 106.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLINK (ATH) hind? GLINK saavutab ATH hinna summas 0.05577 USD . Mis oli kõigi aegade GLINK madalaim (ATL) hind? GLINK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GLINK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLINK kauplemismaht on -- USD . Kas GLINK sel aastal kõrgemale ka suundub? GLINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLINK hinna ennustust

GemLink (GLINK) Olulised valdkonna uudised