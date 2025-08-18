Gemini Dollar hind (GUSD)
+0.00%
-0.08%
+0.04%
+0.04%
Gemini Dollar (GUSD) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul GUSD kaubeldud madalaim $ 0.999708 ja kõrgeim $ 1.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.3 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.78261.
Lüliajalise tootluse osas on GUSD muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gemini Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 51.46M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUSD ringlev varu on 51.46M, mille koguvaru on 51458511.67. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.46M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Gemini Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.000841364241088.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gemini Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0009976000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gemini Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0000185000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gemini Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0012176527484553.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000841364241088
|-0.08%
|30 päeva
|$ +0.0009976000
|+0.10%
|60 päeva
|$ +0.0000185000
|+0.00%
|90 päeva
|$ -0.0012176527484553
|-0.12%
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Gemini Dollar (GUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gemini Dollar (GUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gemini Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Gemini Dollar hinna ennustust kohe!
Gemini Dollar (GUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.