Mis on Gemini Dollar (GUSD)

The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.

Üksuse Gemini Dollar (GUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Gemini Dollar (GUSD) tokenoomika

Gemini Dollar (GUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gemini Dollar (GUSD) kohta Kui palju on Gemini Dollar (GUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas GUSD hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUSD/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gemini Dollar turukapitalisatsioon? GUSD turukapitalisatsioon on $ 51.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUSD ringlev varu? GUSD ringlev varu on 51.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUSD (ATH) hind? GUSD saavutab ATH hinna summas 3.3 USD . Mis oli kõigi aegade GUSD madalaim (ATL) hind? GUSD nägi ATL hinda summas 0.78261 USD . Milline on GUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUSD kauplemismaht on -- USD . Kas GUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? GUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUSD hinna ennustust

