Gemach (GMAC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gemach (GMAC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gemach (GMAC) teave Gemach is a DAO of community experts providing self-custodial trading bots, interest-free loans, index funds, & AI companions to generate alpha across Defi protocols. Gemach is the creator of GBot - the fastest sniper and trading bot on the market. Ametlik veebisait: https://gemach.io/ Ostke GMAC kohe!

Gemach (GMAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gemach (GMAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01028798 $ 0.01028798 $ 0.01028798 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007325 $ 0.00007325 $ 0.00007325 Praegune hind: $ 0.0031481 $ 0.0031481 $ 0.0031481 Lisateave Gemach (GMAC) hinna kohta

Gemach (GMAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gemach (GMAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMAC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMAC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMAC tokeni tokenoomikat, avastage GMAC tokeni reaalajas hinda!

GMAC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMAC võiks suunduda? Meie GMAC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMAC tokeni hinna ennustust kohe!

