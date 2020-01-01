GEEQ (GEEQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GEEQ (GEEQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GEEQ (GEEQ) teave Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use. Ametlik veebisait: https://geeq.io Ostke GEEQ kohe!

GEEQ (GEEQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GEEQ (GEEQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 54.50M $ 54.50M $ 54.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01944238 $ 0.01944238 $ 0.01944238 Praegune hind: $ 0.03994035 $ 0.03994035 $ 0.03994035 Lisateave GEEQ (GEEQ) hinna kohta

GEEQ (GEEQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GEEQ (GEEQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEEQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEEQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEEQ tokeni tokenoomikat, avastage GEEQ tokeni reaalajas hinda!

GEEQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEEQ võiks suunduda? Meie GEEQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GEEQ tokeni hinna ennustust kohe!

