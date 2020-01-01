Gas (GAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gas (GAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gas (GAS) teave Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. Ametlik veebisait: https://neo.org/ Ostke GAS kohe!

Gas (GAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gas (GAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 212.32M $ 212.32M $ 212.32M Koguvaru: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Ringlev varu: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 212.32M $ 212.32M $ 212.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 Praegune hind: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 Lisateave Gas (GAS) hinna kohta

Gas (GAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gas (GAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAS tokeni tokenoomikat, avastage GAS tokeni reaalajas hinda!

GAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAS võiks suunduda? Meie GAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAS tokeni hinna ennustust kohe!

