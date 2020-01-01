GARY (GARY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GARY (GARY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Ametlik veebisait: https://www.tiktok.com/@higary__

GARY (GARY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GARY (GARY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Koguvaru: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ringlev varu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00280062 $ 0.00280062 $ 0.00280062 Lisateave GARY (GARY) hinna kohta

GARY (GARY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GARY (GARY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GARY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GARY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GARY tokeni tokenoomikat, avastage GARY tokeni reaalajas hinda!

GARY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GARY võiks suunduda? Meie GARY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GARY tokeni hinna ennustust kohe!

