GameM Token (GMT) teave GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens. Ametlik veebisait: https://gamem-global.com Valge raamat: https://gamem-global.gitbook.io/overview Ostke GMT kohe!

GameM Token (GMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GameM Token (GMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 417.15K $ 417.15K $ 417.15K Koguvaru: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Ringlev varu: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 417.15K $ 417.15K $ 417.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016044 $ 0.00016044 $ 0.00016044 Lisateave GameM Token (GMT) hinna kohta

GameM Token (GMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GameM Token (GMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMT tokeni tokenoomikat, avastage GMT tokeni reaalajas hinda!

GMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMT võiks suunduda? Meie GMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMT tokeni hinna ennustust kohe!

