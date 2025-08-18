Mis on GameM Token (GMT)

GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.

GameM Token (GMT) tokenoomika

GameM Token (GMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GameM Token (GMT) kohta Kui palju on GameM Token (GMT) tänapäeval väärt? Reaalajas GMT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GMT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GMT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GameM Token turukapitalisatsioon? GMT turukapitalisatsioon on $ 445.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GMT ringlev varu? GMT ringlev varu on 2.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMT (ATH) hind? GMT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GMT madalaim (ATL) hind? GMT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GMT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GMT kauplemismaht on -- USD . Kas GMT sel aastal kõrgemale ka suundub? GMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMT hinna ennustust

