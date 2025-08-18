Rohkem infot GMT

GMT Hinnainfo

GMT Valge raamat

GMT Ametlik veebisait

GMT Tokenoomika

GMT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GameM Token logo

GameM Token hind (GMT)

Loendis mitteolevad

1 GMT/USD reaalajas hind:

$0.00017127
$0.00017127$0.00017127
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GameM Token (GMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:34:04 (UTC+8)

GameM Token (GMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-3.61%

-8.41%

-8.41%

GameM Token (GMT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GMT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GMT muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -3.61% 24 tunni vältel -8.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GameM Token (GMT) – turuteave

$ 445.30K
$ 445.30K$ 445.30K

--
----

$ 445.30K
$ 445.30K$ 445.30K

2.60B
2.60B 2.60B

2,600,000,000.0
2,600,000,000.0 2,600,000,000.0

GameM Token praegune turukapitalisatsioon on $ 445.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GMT ringlev varu on 2.60B, mille koguvaru on 2600000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 445.30K.

GameM Token (GMT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GameM Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GameM Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GameM Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GameM Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.61%
30 päeva$ 0-36.02%
60 päeva$ 0-66.02%
90 päeva$ 0--

Mis on GameM Token (GMT)

GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GameM Token (GMT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GameM Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on GameM Token (GMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GameM Token (GMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GameM Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GameM Token hinna ennustust kohe!

GMT kohalike valuutade suhtes

GameM Token (GMT) tokenoomika

GameM Token (GMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GameM Token (GMT) kohta

Kui palju on GameM Token (GMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GMT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GMT/USD hind?
Praegune hind GMT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GameM Token turukapitalisatsioon?
GMT turukapitalisatsioon on $ 445.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GMT ringlev varu?
GMT ringlev varu on 2.60B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMT (ATH) hind?
GMT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GMT madalaim (ATL) hind?
GMT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GMT kauplemismaht on -- USD.
Kas GMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:34:04 (UTC+8)

GameM Token (GMT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.