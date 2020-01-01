Fulcrom (FUL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fulcrom (FUL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fulcrom (FUL) teave What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system Ametlik veebisait: https://fulcrom.finance/ Valge raamat: https://docs.fulcrom.finance Ostke FUL kohe!

Fulcrom (FUL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fulcrom (FUL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.83M $ 17.83M $ 17.83M Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.35M $ 167.35M $ 167.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04004179 $ 0.04004179 $ 0.04004179 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00315451 $ 0.00315451 $ 0.00315451 Praegune hind: $ 0.00686464 $ 0.00686464 $ 0.00686464 Lisateave Fulcrom (FUL) hinna kohta

Fulcrom (FUL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fulcrom (FUL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUL tokeni tokenoomikat, avastage FUL tokeni reaalajas hinda!

