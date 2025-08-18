Mis on Fulcrom (FUL)

What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system

Üksuse Fulcrom (FUL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Fulcrom (FUL) tokenoomika

Fulcrom (FUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fulcrom (FUL) kohta Kui palju on Fulcrom (FUL) tänapäeval väärt? Reaalajas FUL hind USD on 0.00707309 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FUL/USD hind? $ 0.00707309 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FUL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fulcrom turukapitalisatsioon? FUL turukapitalisatsioon on $ 17.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FUL ringlev varu? FUL ringlev varu on 2.13B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUL (ATH) hind? FUL saavutab ATH hinna summas 0.04004179 USD . Mis oli kõigi aegade FUL madalaim (ATL) hind? FUL nägi ATL hinda summas 0.00315451 USD . Milline on FUL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FUL kauplemismaht on -- USD . Kas FUL sel aastal kõrgemale ka suundub? FUL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUL hinna ennustust

