Fulcrom hind (FUL)
-1.42%
-4.45%
-13.81%
-13.81%
Fulcrom (FUL) reaalajas hind on $0.00707309. Viimase 24 tunni jooksul FUL kaubeldud madalaim $ 0.00707959 ja kõrgeim $ 0.00753153 näitab aktiivset turu volatiivsust. FULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04004179 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00315451.
Lüliajalise tootluse osas on FUL muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -4.45% 24 tunni vältel -13.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fulcrom praegune turukapitalisatsioon on $ 17.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUL ringlev varu on 2.13B, mille koguvaru on 20000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.35M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Fulcrom ja USD hinnamuutus $ -0.000329440615952187.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fulcrom ja USD hinnamuutus $ -0.0001047376.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fulcrom ja USD hinnamuutus $ +0.0010050125.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fulcrom ja USD hinnamuutus $ +0.000721872187511163.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000329440615952187
|-4.45%
|30 päeva
|$ -0.0001047376
|-1.48%
|60 päeva
|$ +0.0010050125
|+14.21%
|90 päeva
|$ +0.000721872187511163
|+11.37%
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
Fulcrom (FUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.