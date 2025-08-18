Rohkem infot FUG

FUG Hinnainfo

FUG Ametlik veebisait

FUG Tokenoomika

FUG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

fug logo

fug hind (FUG)

Loendis mitteolevad

1 FUG/USD reaalajas hind:

--
----
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
fug (FUG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:33:55 (UTC+8)

fug (FUG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0056308
$ 0.0056308$ 0.0056308

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.13%

+4.85%

+4.85%

fug (FUG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0056308 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FUG muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel +4.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

fug (FUG) – turuteave

$ 17.04K
$ 17.04K$ 17.04K

--
----

$ 17.04K
$ 17.04K$ 17.04K

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,128.322613
999,672,128.322613 999,672,128.322613

fug praegune turukapitalisatsioon on $ 17.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUG ringlev varu on 999.67M, mille koguvaru on 999672128.322613. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.04K.

fug (FUG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.13%
30 päeva$ 0+4.89%
60 päeva$ 0+13.81%
90 päeva$ 0--

Mis on fug (FUG)

Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse fug (FUG) allikas

Ametlik veebisait

fug hinna ennustus (USD)

Kui palju on fug (FUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie fug (FUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida fug nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake fug hinna ennustust kohe!

FUG kohalike valuutade suhtes

fug (FUG) tokenoomika

fug (FUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse fug (FUG) kohta

Kui palju on fug (FUG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUG/USD hind?
Praegune hind FUG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on fug turukapitalisatsioon?
FUG turukapitalisatsioon on $ 17.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUG ringlev varu?
FUG ringlev varu on 999.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUG (ATH) hind?
FUG saavutab ATH hinna summas 0.0056308 USD.
Mis oli kõigi aegade FUG madalaim (ATL) hind?
FUG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FUG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUG kauplemismaht on -- USD.
Kas FUG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:33:55 (UTC+8)

fug (FUG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.