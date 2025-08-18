fug hind (FUG)
fug (FUG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0056308 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FUG muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel +4.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
fug praegune turukapitalisatsioon on $ 17.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUG ringlev varu on 999.67M, mille koguvaru on 999672128.322613. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.04K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse fug ja USD hinnamuutus $ 0.
Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
fug (FUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
