Froth (FROTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Froth (FROTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Froth (FROTH) teave Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Ametlik veebisait: https://www.kittypunch.xyz/ Ostke FROTH kohe!

Froth (FROTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Froth (FROTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Koguvaru: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M Ringlev varu: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00332443 $ 0.00332443 $ 0.00332443 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002746 $ 0.00002746 $ 0.00002746 Praegune hind: $ 0.00226825 $ 0.00226825 $ 0.00226825 Lisateave Froth (FROTH) hinna kohta

Froth (FROTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Froth (FROTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROTH tokeni tokenoomikat, avastage FROTH tokeni reaalajas hinda!

FROTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROTH võiks suunduda? Meie FROTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROTH tokeni hinna ennustust kohe!

